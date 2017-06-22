В Сибири горит 27 тысяч гектаров леса

22.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Площадь пожаров за минувшие сутки выросла вдвое.

Так в Иркутской области горят 9,7 тысячи гектаров, в Красноярском крае – 8,6 тысячи гектаров, в Туве – 6,7 тысячи гектаров, в Забайкальском крае и Бурятии – по 1,7 тысячи гектаров. Огонь распространился и на природные заповедники, пишет mk.ru со ссылкой на пресс-службу «Авиалесохраны».

В Саяно-Шушенском заповеднике пламя охватило 40 гектаров, 11 гектаров земель - в "Заповедном Прибайкалье" в Иркутской области, менее одного гектара - в национальном парке "Алханай" в Забайкалье, пишет ТАСС.

 

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