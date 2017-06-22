В столице Хакасии пройдет акция, посвященная Дню памяти и скорби

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этот день — День памяти и скорби — началась Великая Отечественная война.

Эта дата напоминает каждому жителю страны о страшной трагедии и великом подвиге нашего несгибаемого народа. Нет семьи, которой бы не коснулись беды, лишения и потери, нагрянувшие вместе с войной на рассвете 22 июня 1941 года.

По всей республике сегодня проходят десятки памятных мероприятий. Так, в Абакане в 18:00 состоится традиционная ежегодная акция под названием «Мы против войны и террора». В этом году в ней примут участие разные поколения: от малышей до людей почтенного возраста. Пройдет минута молчания в память о погибших героях.

Ветераны Великой Отечественной войны обратятся к молодежи с воспоминаниями, а молодые люди, в свою очередь, прочтут патриотические стихотворения. Гости и жители столицы запустят в мирное небо символы памяти — белоснежные воздушные шары.

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