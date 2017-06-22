В Хакасии бывшего таможенника осудили за взятку

22.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Суд признал бывшего государственного таможенного инспектора Абаканского таможенного поста виновным в получении взяток в значительном размере за незаконные действия.


 

 

 

 

В 2016 - 2017 годах  инспектор  неоднократно получал от  коммерческих организаций, занятых экспортом лесоматериалов, взятки за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и  за сокрытие нарушений, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте  СКР. Таможенник получил  взяток на  64 тысячи рублей.  Суд приговорил его к штрафу в  один  миллион  200 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Приговор не вступил в законную силу.

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