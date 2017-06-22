В Хакасии бывшего таможенника осудили за взятку

Суд признал бывшего государственного таможенного инспектора Абаканского таможенного поста виновным в получении взяток в значительном размере за незаконные действия.





В 2016 - 2017 годах инспектор неоднократно получал от коммерческих организаций, занятых экспортом лесоматериалов, взятки за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и за сокрытие нарушений, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. Таможенник получил взяток на 64 тысячи рублей. Суд приговорил его к штрафу в один миллион 200 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Приговор не вступил в законную силу.

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