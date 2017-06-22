В Хакасии огромный град повредил машины

22.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Отдыхающие на озере Белё поделились фотографиями града и его последствий в социальных сетях. 

Сегодня в Хакасии на озере Белё была гроза, ливень, а также прошёл огромный град, повредивший машины. Очевидцы поделились в социальных сетях фотографиями и видео того, что натворили осадки.

Напомним, накануне в некоторых районах республики тоже был град. В частности, в Боградском районе. Почти две недели ураганный ветер поломал в Абакане деревья, а град побил урожай на дачных массивах. 

 

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