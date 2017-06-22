В Хакасии предприниматель захламлял природу бутылками и опилками

Мужчина получил предостережение от минприроды. Теперь ИП нужно убраться на территории и отчитаться о работах.

Инспекторы минприроды Хакасии привлекли к ответственности индивидуального предпринимателя, который замусорил территорию пластиковыми бутылками, отходами картонно-бумажной продукции, остатками деревянных поддонов, древесных опилок. Бизнесмен получил предостережение. "Оно выдаётся в случаях, когда нет подтверждённых данных о том, что нарушение причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, окружающей среде, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к административной ответственности", — сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Хакасии Алексей Сиорпас.

Теперь предприниматель должен убраться на территории и отчитаться перед минприроды. Инспекторы проверят, как выполнено предостережение. если же мужчина не станет убирать хлам, его ждёт штраф.

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