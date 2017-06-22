В Хакасии проживают 177 ветеранов Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В День памяти и скорби мы вспоминаем всех, кто ценой своей жизни выполнил священный долг, защищая наше Отечество.

На сегодня в Хакасии проживают 134 участника и 43 инвалида Великой Отечественной войны, 35 граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 34 несовершеннолетних узника концлагерей. Помимо пенсий, ветеранам, инвалидам войны, вдовам военнослужащих, погибших во время войны, не вступившим в повторный брак, а также гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» органами ПФР предоставляется дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, а также ежемесячная денежная выплата (её размер дифференцирован в зависимости от статуса пенсионера), сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по РХ.

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