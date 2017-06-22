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Со вчерашнего дня в Хакасии снова введен особый противопожарный режим. Это связано с аномальной жаркой погодой и увеличением числа лесных пожаров.С 21 июня на территории Хакасии снова запретили разжигать костры, сжигать мусор и сухую растительность. Так же во время устойчивой сухой ветреной погоды будет действовать запрет на топку печей, кухонных очагов и котельных установок без дымников и искрогасителей. Ограничат и посещение лесов для населения. Напомним, что во время действия особого противопожарного режима за нарушения виновные лица будут наказываться штрафом. Граждане от 2 до 4 тысяч, а остальные от 15 до 500 тысяч рублей. Действие запрета продлится до стабилизации лесопожарной обстановки в республике.







