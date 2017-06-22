В Хакасии женщина за рулем сбила пьяного пешехода

Это произошло накануне в 13:45 в Черногорске на улице Менделеева.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Хакасии, женщина за рулем Toyota Corona сбила пешехода, который шел по левой полосе проезжей части во встречном направлении.

В результате ДТП мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рвано-ушибленными ранами лица, левой кисти, переломом пальцев. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

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