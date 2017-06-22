Виктор Зимин осмотрел школу на станции Сон после ремонта

Накануне глава Хакасии побывал на станции Сон Боградского района и осмотрел местную школу, в которой был проведен капитальный ремонт.

Об этом Виктор Зимин сообщил в своем Instagram:

"На станции Сон Боградского района осмотрел местную школу после серьезного ремонта, а затем пообщался с учениками и педагогами. Это простые, искренние и гостеприимные люди. Я больше чем либо горжусь, что в Хакасии нет ни одного заброшенного села".

Отметим, средства на ремонт 12 спортзалов в Алтайском, Аскизском, Бейском, Боградском, Усть-Абаканском, Ширинском, Таштыпском и Орджоникидзевском районах были выделены республике из федерального бюджета.

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