Водный фейерверк в Хакасии устроили в честь выпускников школы олимпийского резерва

22.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

К чествованию выпускников присоединился министр спорта республики Сергей Головкин.

К чествованию выпускников присоединился министр спорта республики Сергей Головкин.
Он поздравил 36 выпускников отделения «Пожарная безопасность» и сказал им напутственные слова.
- Училище олимпийского резерва - значимый объект для нашей республики, ежегодно он выпускает замечательных специалистов, - подчеркнул министр.

Руководство техникума отметило, все ребята активные, талантливые и умные. Многие из них являются неоднократными участниками, призерами победителями олимпиад, конкурсов, в том числе и всероссийских.
После вручения дипломов, выпускников поздравили их классные руководители, а студенты, в свою очередь, поблагодарили преподавателей, родителей. В заключении вечера во дворе ребят ждал традиционный водный фейерверк, сообщает пресс-служба минспорта РХ.

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