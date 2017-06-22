Вселение в жилое помещение: законное основание и возникновение нестандартных ситуаций

Зачастую, даже такая простая юридическая операция как вселение в жилое помещение может обратиться для владельцев жилья настоящей мукой.

Иск в суд и дальнейшее судебное разбирательство с близкими родственниками только усугубляет положение, ведь претендентов на чужую жилплощадь хватало всегда, а вот корректным образом оформить всю необходимую документацию могут далеко не все.

Основание для вселения

Все жилищно-бытовые отношения в своем большинстве регламентируются законодательными актами и статьями трех государственных документов: Жилищным кодексом, Гражданским кодексом и Семейным кодексом РФ. Поэтому для вселения в собственную жилплощадь надлежит соблюдать все правовые каноны и процессуальные нормы.

Так при сдаче квартир в новостройке застройщики предпочитают добавить немного элементов шоу и вручают ключи их счастливым обладателям, предполагая, что это и является правом для вселения в квартиру. Это обусловлено тем, что в большинстве подобных ситуаций вся документация находится на заключительном этапе оформления и в скором времени будет вручена своим законным обладателям. Хотя на самом деле вселение в жилое помещение по всем установленным нормам может происходить на основании следующих факторов:

Существование прав собственности на данную жилую площадь.

Присутствие договора об аренде данной площади, составленного в письменной форме с согласием всех установленных сторон. Права на регистрацию находятся у собственника.

Социальный найм жилья по решению муниципалитета: наиболее распространенными спорами являются споры о предоставлении места в коммунальной квартире. Статья 59 часть 1,2,3 ЖК РФ достаточно четко прописывает все законные действия для граждан.

Исковое заявление на заселение от собственника жилья предполагает идентичное наличие прав у его ближайших родственников в равных соотношениях: родителей, законного спутника жизни и деток, рожденных в законном браке, что регламентируется статьей 31 ГК РФ. Прочие родственники могут получить право на вселение в данный вид жилья с согласия законного собственника жилья.

Возникновение нестандартных ситуаций

Вселение граждан РФ в жилище может способствовать возникновению различных трудностей. Так законного собственника могут не впускать в квартиру его ближайшие родственники, объясняя свое поведение тем, что прожили в этом жилом помещении длительное время. А законное основание о вселении в жилое помещение у исконного владельца появилось по завещанию. Эта ситуация регламентируется ст. 209 ГК РФ. В этом случае только иск в суд может разрешить ситуацию, ведь у полиции полномочия вступают в силу только при нарушении общественного порядка. В этом случае иск в суд требуется для инициации процедуры принудительного вселения.

Кроме того, иск в суд подают в ситуациях с иждивением, служебной квартирой, общежитием или коммунальной квартирой.

Заключение

Даже оформление всей необходимой документации о вселении в жилое помещение, как правило, занимает массу свободного времени. Возникновение нестандартных ситуаций, оспаривание права собственности и проживания с близкими сородичами может серьезным образом испортить близкие отношения и стать серьезным пунктом расходов для семейного бюджета.

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