Юные шахматисты из Абакана сыграли с Анатолием Карповым

В Красноярске состоялся межрегиональный детский фестиваль «Шахматные надежды СУЭК».







Дети сотрудников Абаканского филиала СГК встретились с трёхкратным чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, получили автограф гроссмейстера и даже вступили с ним в шахматный поединок. За шахматными досками собрались более 50 ребят из Красноярского, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Кемеровской, Мурманской областей и республики Хакасия, сообщает sibgenco.ru. Абаканский филиал СГК представила команда из пяти ребят, которая оказалась самой молодой на фестивале, младшему участнику Глебу Дмитриеву из Минусинска всего 9 лет. Каждый из игроков сыграл девять партий по быстрым шахматам. Команда юных шахматистов Абаканского филиала СГК заняла восьмое место в турнирной таблице. Все участники получили уникальную возможность сойтись в поединке с шахматистом мировой величины Анатолием Карповым. 10-летний Илья Самрин из команды Абаканского филиала СГК также принял участие в сеансе одновременной игры со знаменитым гроссмейстером.

- Партия с Анатолием Карповым закончилась на 30-м ходу моим поражением, но я все равно счастлив, что мне довелось сыграть с таким знаменитым шахматистом.

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