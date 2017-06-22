Жителям Хакасии, чьи дома попадают под снос, незаконно начисляли плату за капремонт

22.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура республики выявила нарушения в деятельности регионального оператора.

Жилые здания по улице Площадь Советов №№ 25, 26, 27 и в переулке Коммунальный № 11 села Бея признаны аварийными и подлежащими сносу. Однако из программы по капитальному ремонту МКД их не исключили, а жильцы были вынуждены платить за ненужную услугу. По требованию прокуратуры дома из программы вывели, рассматривается вопрос о возврате денег владельцам жилплощади, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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