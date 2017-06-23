В Хакасии пьяный сельчанин от скуки вызвал полицию и «скорую помощь»

23.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Житель Усть-Абакана сообщил, что ему причинено ножевое ранение. Прибывшие к «потерпевшему» медики и полицейские обнаружили его пьяным, но невредимым. За ложный вызов шутнику предстоит ответить в суде.

В ночь на 22 июня сотрудники полиции и скорой помощи Усть-Абаканского района спешили на помощь к мужчине 1987 года рождения, который сообщил, что ранен и истекает кровью. На месте происшествия, выяснилось, что житель районного центра находится в алкогольном опьянении, без видимых следов причинения вреда здоровью. Лжепотерпевший пояснил, что вызвал специализированные службы из хулиганских побуждений. Мужчина употреблял спиртные напитки в одиночестве и позвонил в скорую из-за того, что ему попросту стало скучно. В отношении шутника за заведомо ложный вызов специализированных служб составлен административный протокол. Усть-абаканцу грозит штраф, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

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