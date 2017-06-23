Спортсмены из Хакасии стали победителями и призёрами «Парасибириады-2017»

Воспитанники спортшколы "Ирбис" успешно выступили на спортивных играх СФО среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада-2017».

Игры стартовали 20 июня в Иркутске. 124 спортсмена из разных регионов Сибирского федерального округа стали участниками игр. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: лёгкая атлетика (прыжки в длину, толкание ядра, бег на 100м, гонки на колясках 100м, метание копья) , настольный теннис, пауэрлифтинг, дартс, шашки и волейбол сидя. Представители Хакасии выступили удачно и завоевали сразу несколько призовых мест.

Результаты участников из Хакасии:

Инна Балахчина

1 место – настольный теннис

3 место – пауэрлифтинг

Игорь Лунг

3 место – настольный теннис

Алексей Маслов

2 место – настольный теннис

Аян Идимешев

3 место – бег на 100м

3 место – прыжки в длину

Наталья Рябцева

3 место – пауэрлифтинг

3 место – шашки

Александр Соколов

3 место – толкания ядра

Михаил Аёшин

1 место – настольный теннис

3 место – бег на 100м

Кроме этого, команда из Хакасии завоевала 1 место в командном зачёте по настольному теннису.

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