Алибасов опроверг заявления журналистов о его голодании

23.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Алибасов опроверг заявления журналистов о его голодании
Музыкальный продюсер Бари Алибасов лично поведал о состоянии своего здоровья и опроверг заявления СМИ о его голодании.

Артист на видеозаписи отметил, что накануне журналисты распространили информацию о том, что родственники продюсера якобы отказываются его лечить и насильно удерживают дома голодающим.

«Хочу сказать, что все это не так. Я иду на поправку», — подчеркнул артист.

Алибасов уточнил, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского рекомендовали ему детское питание и различные диетические каши. Этого рациона он и придерживается.

«Вчера ел гречневую кашу. Моему здоровью ничего не угрожает. Со мной все хорошо. Я вас очень люблю», — сказал музыкант.

Напомним, 4 июня заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта Бари Алибасов — младший, его отец принял химическую жидкость за напиток.

Продюсеру незамедлительно промыли желудок, медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.

У продюсера после выписки из клиники взяли анализы на психотропные вещества.

Накануне стало известно о том, что теща Алибасова скончалась в возрасте 80 лет. Сын Алибасова считает, что во всем виноват стресс из-за отравления музыканта «Кротом».

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