Большинство пляжей Хакасии готовы к приему отдыхающих

На сегодня в республике допущено к эксплуатации 15 пляжей. До конца недели специалисты ГИМС планируют завершить освидетельствование всех пляжей в республике. Жителям республики рекомендовано отказываться от купания в шторм, в состоянии алкогольного опьянения и не забывать у воды следить за детьми.

Проверены и имеют право допуска три пляжа на озере Шира, два пляжа на озере Баланкуль (Аскизский район), два пляжа в Абакане (зона отдыха, «Южный»), два − в Саяногорске (гравийный карьер, река Енисей в районе первой школы) и по одному пляжу на озерах Беле, Дикое, Тус, Утиное, Шунет и открыто одно место массового отдыха на пруду Теплый. Кроме того, в местах массового отдыха людей функционируют общественные спасательные посты в Абакане (Дренажный канал – район Речвокзала), Саяногорске (гравийный карьер, река Енисей), Алтайском районе (озеро Куринка), Бейском районе (озера Подгорное, Красное, Утиное – два поста), Усть-Абаканском районе (озеро Ждановское, Калининский карьер), Ширинском районе (озера Шунет, Власьево, Киприно, Орлово, Шира, Пионерское, река Белый Июс – два поста), сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.

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