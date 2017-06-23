Браконьеры поймали интересных краснокнижных рыб на озере в Хакасии

А самих браконьеров поймали сотрудники оперативного реагирования заповедника "Хакасский".

Браконьеры отправились ловить рыбу на заповедном озере Иткуль ночью, но это им не помогло. Сотрудники задержали нарушителей. Любителями поохотиться с сетями оказались жители Шира. У браконьеров изъяты лодка, сети и шесть хвостов рыбы, предположительно линь. Инспекторы оперативного отдела составили протоколы, ширинцам предстоит выплатить штраф в размере от 3 000 до 4 000 рублей.

Сотрудники заповедника рассказали, что линь — пресноводная рыба семейства карповых, не имеет родственных видов, является единственным представителем рода линей. Эти рыбы ведут одинокий образ жизни, сторонятся других обитателей водоёмов. Собираются в стайки, лишь перед зимовкой и во время нереста. При нормальных условиях существования и благоприятных обстоятельствах линьки могут жить долго — до 18—20 лет, достигают 70 см и 6-7 кг веса. Вид занесён в Красные книги Германии, Иркутской области, Ярославской области и Республики Бурятия.

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