Черногорец, уходя от полицейской погони, врезался в электроопору

ДТП произошло сегодня около шести часов утра.

Наряд ДПС заметил в районе перекрестка улиц Бограда и Тельмана виляющий из стороны в сторону автомобиль Субару Импреза. Автоинспекторы попросили водителя остановиться, однако тот дал по газам и помчался в сторону Девятого поселка через городские улицы. Дорожные полицейские не раз повторяли требование об остановке, но тщетно. Двигаясь по улице Октябрьская на большой скорости, автомобилист не справился с управлением и врезался в электроопору. От удара иномарку отбросило на противоположную сторону улицы. Водителя и двух пассажиров доставили в больницу с различными травмами. Оказалось, рулевой был пьян. Кроме того, ранее его лишили водительских прав за нарушение ПДД. В отношении 33-летнего мужчины составили два административных дела, сообщили в УГИБДД МВД по Хакасии.

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