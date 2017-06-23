Глава Хакасии поручил срочно оказать помощь пострадавшим от града

Минувшим вечером штормовой фронт накрыл Ширинский и Боградский районы. На территории озера Белё градины размером с куриное яйцо повредили машины отдыхающих. Некоторые туристы получили травмы.

Оказание помощи пострадавшим в результате сильного дождя, шквалистого ветра и града, прошедших накануне в Ширинском районе, стало главной темой экстренного совещания в правительстве Хакасии. Виктор Зимин поручил межведомственной комиссии приступить к оценке ущерба. Основной упор необходимо сделать на социально важные объекты. На данный час имеется информация о повреждении кровель социально-значимых объектов - детских садов, школ. На базе дома культуры село Шира подготовлен к развертыванию пункт временного размещения граждан, вместимостью в 500 человек. Стихия нанесла ущерб ряду населенных пунктов и хозяйств Ширинского и Боградского районов. В частности, повреждены социальные объекты и жилые домовладения в селах Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. В результате шквалистого ветра произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Ширинского района. Сейчас электроснабжение восстановлено, за исключением населенных пунктов Мендоль, Целинное (28 домов) и Шира (пять домов). От удара стихии также пострадали сельскохозяйственные угодья. По сообщению министра сельского хозяйства Хакасии Александра Башкова, ущерб в данный момент устанавливается.

А тем временем, по прогнозу Хакасского гидрометцентра, сегодня, 23 июня сохраняется вероятность возникновения нового штормового ветра до 25 м/с, грозы, град. Населению необходимо соблюдать требования безопасности, непогоду желательно переждать в помещении, нужно избегать появления на улице, особенно вблизи деревьев и рекламных баннеров. Автомобили также паркуйте подальше от металлических конструкций и деревьев, желательно – в гараже. Взрослым необходимо следить за детьми и не разрешать выходить на улицу в шквалистый ветер. Разжигание костров в сильный ветер чрезвычайно опасно и может привести к крупным пожарам. Запрет на разведение открытого огня предусмотрен действием особого противопожарного режима на территории республики, сообщается на портале правительствап.

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