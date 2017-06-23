Глава Хакасии высоко оценил работу лесных пожарных

Нынче в республике зарегистрированы 40 возгораний общей площадью около 370 гектаров. Часть пожаров возникла из-за грозы, часть - по вине человека.

Такого ущерба хакасскому лесу огонь не наносил несколько десятилетий. Тем не менее, на сайте правительства отмечается, ведение особого противопожарного режима снизило число пожаров по вине людей. Лесопожарная обстановка в Хакасии находится на особом контроле главы республики Виктора Зимина. Усилено патрулирование лесов. Ведется круглосуточный космический мониторинг. Специалисты пожарно-химических станций лесхозов оперативно выезжают на место ЧП. Им удается локализовать пламя и ликвидировать загорание в кратчайшие сроки.

- Зачастую пожары происходят в труднодоступной горной местности. В жаркую погоду людям приходится подниматься по крутым склонам, неся за спиной тяжелые ранцы с водой. Работа лесных пожарных Хакасии заслуживает самой высокой оценки, - отметил Виктор Зимин.

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