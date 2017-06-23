Гости из Китая, Монголии и Азербайджана расскажут на «Сибер Иле» о Великом шелковом пути

На форуме «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» состоится сессия с участием представителей стран Шанхайской организации сотрудничества «Великий шёлковый путь на пространстве ШОС».

Руководить одним из ключевых мероприятия форума будут Ольга Ярилова, директор Департамента Туризма и региональной политики министерства культуры России и Шамиль Шамсутдинов, начальник отдела ШОС и РИК Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества министерства иностранных дел России. Министерство культуры Российской Федерации поддерживает проект развитие межкультурных связей России со странами, исторически связанными между собой Великим шелковым путем.

Заместитель директора Российского этнографического музея Елена Герасименко в своем докладе расскажет о перспективах использования туристских ресурсов по маршруту древнейшего торгового пути и развитии его как туристического бренда. Ольга Астафьева, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации», руководитель по научной работе кафедры ЮНЕСКО, представит доклад на тему «Культурно-туристские ресурсы «Великого шелкового пути»: на пути к диалогу».

Также прозвучат доклады на темы: «Концептуальные подходы и этапы формирования трансграничной номинации «Шелковый путь» на территории РФ» и «Развитие культурного пути на пространстве СНГ в рамках бренда «Великий шелковый путь: формирование человеческого капитала при ключевом участии вузов стран содружества». Среди иностранных докладчиков – заместитель руководителя Департамента по туризму Автономного района Внутренней Монголии Чжен Цзянин (Китай), генеральный консул Монголии в г. Кызыле Ганцэцэг Баасанжав (Монголия), заместитель губернатора Увс аймака Монголии Батболд Цэвээн, представитель Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики Эльдениз Агаев и начальник отдела пропаганды городского комитета Коммунистической партии КНР Лю Бин (Китай).

В рамках реализации проекта «Великий шелковый путь. Сибирская дорога» будет подписано четырехстороннее соглашение в сфере межрегионального взаимодействия по вопросу реализации культурно-познавательного туристского проекта между республиками Хакасия, Тува, Алтай и Кемеровской областью. Представители из этих регионов на специальной сессии также представят доклады по теме истории прохождения караванного пути по территории Южной Сибири и перспективы данного направления, как туристического продукта.

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