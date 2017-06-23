Гроза устроила пожар в заповедной зоне Хакасии

На этой неделе сотрудники заповедника «Хакасский» ликвидировали грозовой пожар на территории участка «Малый Абакан».

Пламя распространялось по низу и было зажато между гольцовой зоной и болотом в пойме реки Карасума. Из-за труднодоступности местности спецтехника не смогла добраться до очага возгорания. В течение трёх суток с огнём боролись десять сотрудников заповедника. Десять сотрудников заповедника вооружились лесными ранцевыми огнетушителями, бензопилами и другими средствами и в течение трёх суток боролись с огнём.

«Площадь территории, пострадавшая от огня составляет около 40 Га. Четыре сотрудника остались на местности, чтобы мониторить ситуацию», — отмечает директор заповедника Виктор Непомнящий.

Министерство природных ресурсов и экологии Хакасии оказало содействие, авиамониторинге территории с целью уточнения кромки пожара и поиска места для высадки огнеборцев и сброса техники.

За последние десять лет — это второй отмеченный случай возгорания в горно-таёжной зоне заповедника «Хакасский».

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