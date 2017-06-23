Корабли и подлодка ВМФ запустили «Калибры» по объектам ИГ в Сирии

Фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» ВМФ России осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической организации «Исламское государство*» в Сирии, сообщает Минобороны России.

Ракеты были запущены из восточной части акватории Средиземного моря. При этом подводная лодка «Краснодар» выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения, передает РИА «Новости».

В военном ведомстве также сообщили, что после удара «Калибрами» остатки боевиков и объектов ИГ* в Сирии были уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России. В Минобороны отметили, что в результате ракетного удара ВМФ России уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама.

Кроме того, командования Турции и Израиля по каналам взаимодействия были своевременно проинформированы Россией о пусках крылатых ракет.

Это не первая подобная операция ВМФ России. В конце мая министр обороны Сергей Шойгу также доложил президенту Владимиру Путину об успешных пусках четырех крылатых ракет «Калибр» по целям ИГ в районе Пальмиры.

Также 16 июня Минобороны сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ Аль-Багдади в результате удара ВСК России. Информация пока не подтверждена.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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