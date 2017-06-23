Министр экологии Подмосковья назвал стоимость рекультивации свалки в Балашихе

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе, который был закрыт после требования президента Владимира Путина, может обойтись в 4 млрд рублей, сообщил министр экологии региона Александр Коган.

«По нашим оценкам это будет стоить порядка 4 млрд рублей», - сказал он, передает ТАСС.По его словам, Кучинский полигон был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера и принимал до 90% всех коммунальных отходов Москвы. Ежедневно на него свозили мусор около 800 грузовиков.

В ходе прямой линии президент Владимир Пути потребовал за месяц ликвидировать свалку «Кучино» в Балашихе. После этого Следственный комитет выяснил, что власти Балашихи незаконно выдали разрешение на строительство многоквартирных домов рядом со свалкой.

На днях стало известно, что полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихинском районе Подмосковья закрыт.

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