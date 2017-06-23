Наркоман выращивал мак в Абакане

Любоваться красными цветами мужчина не собирался. Мак он выращивал, чтобы изготовить наркотик.

Благодаря оперативной информации полицейские смогли задержать абаканца 1977 года рождения, который хранил наркотики. У мужчины изъята маковая соломка массой 40 граммов, а также синтетическое наркотическое средство.

Помимо этого, в огороде частного дома на улице Целинная, где и живёт подозреваемый, правоохранители нашли растущий мак. растение содержит наркотическое средство. Абаканец высадил 20 кустов, чтобы потом изготовить из них наркотик.

Полицейские напоминают, что статья уголовного кодекса "Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" предусматривает до двух лет лишения свободы.

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