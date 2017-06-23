Огонь, вода, град: КЧС Хакасии рассмотрела последствия аномального июня

23.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Хакасии.

 

 В повестке  -  помощь гражданам, пострадавшим от  града 20-22  июня,  обеспечение особого противопожарного режима, купальный сезон. На селекторе  представители городов и районов рассказали  о  негативных последствиях аномально высоких температур    и иных  неблагоприятных метеорологических явлений.

- Природа проверяет нас на прочность, - сказал  исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии, председатель КЧС Владимир Крафт.

Напомним, вчерашний град  повредил  в Ширинском районе   автомобили,  крыши  жилых домов и социальных объектов, побил посадки на огородах. Несколько человек обратились  в больницы с легкими травмами.  По словам очевидцев, градины достигали размера куриного яйца. Особенно  стихия побушевала на озере Беле.  Там пострадали домики для отдыха, автомобили  туристов, в том числе, из разных регионов Сибири.  Сейчас  владельцам машин  выдают  справки гидрометцентра  для получения страховки. Досталось  и другим  территориям Хакасии.  В Изыхских Копях  Алтайского района уже убрали   упавшие деревья,  сейчас подсчитывают ущерб от повреждения зданий. В Бее также  повреждены кровли и окна зданий. Ветер перевернул остановочный павильон, его уже поставили на место.

- После оценки ущерба  и юридического обоснования, возможно,  следует обратиться в правительство Хакасии за получением помощи из резервного фонда, - сказал Владимир Крафт.

Пострадавшие  от стихии  получали штормовое предупреждение, но такого града никто не ожидал.  По информации  Татьяны Ивановой  из Гидрометцентра Хакасии, нельзя исключать  повторения подобных явлений в Хакасии в ближайшие дни, поскольку зной сохраниться. 26  июня температура слегка опустится – до плюс 28 градусов, затем вновь столбик термометра поднимется выше 30-ти.

   Из-за жары и наплыва отдыхающих на  водоемы в Хакасии нынешний купальный сезон  открылся  стазу шестью смертями на воде. 21 июня утонуло пять человек, среди них  четырехлетний  мальчик. Трагедия случилась в Саяногорске. Выпившая мама не уследила за ребенком.  В комиссии по делам несовершеннолетних Саяногорска просят граждан, которые увидят  у воды детей без взрослых, или детей в пьющей на пляже компании, звонить в полицию.  В Хакасии на сегодня  обследованы и приняты в эксплуатацию  18 пляжей из 24. Есть еще одна проблема купального сезона – гидроциклы, которые носятся по акватории  и представляют опасность для купальщиков.    Республиканский закон, который запрещает это делать в Абакане и Ширинском районе, не выполняется.    На нарушителя составлен только один протокол. Поймать и наказать  гидроциклистов трудно,   проблематично установить личность  гражданина в плавках без паспорта.

В Хакасии в связи с обострением обстановки вновь ввели особый противопожарный режим.

- Последние дни у нас с лесными пожарами очень напряженно, каждые сутки регистрируется по пять новых  возгораний, - сообщил  Владимир Крафт. -  Их быстро локализуют. Хорошо работают  в Таштыпском и Аскизском районе. Главное – не допустить распространения огня на большую площадь.

Вероятность возникновения новых лесных возгораний велика.  Федеральный центр  выделил республике  дополнительно на борьбу с лесными пожарами 5,5 миллиона рублей. Очень эффективно авиапатрулирование, оно помогает  оперативно выявлять новые очаги возгорания  и подавлять их.

Наступают выходные и праздники – День молодежи, выпускные вечера. Для  пожарных, спасателей, органов местного самоуправления  - горячая пора.  Однако позаботиться о собственной безопасности  следует, в первую очередь, самим гражданам Хакасии.

 

 

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