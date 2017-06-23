Огонь, вода, град: КЧС Хакасии рассмотрела последствия аномального июня

Сегодня прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Хакасии.

В повестке - помощь гражданам, пострадавшим от града 20-22 июня, обеспечение особого противопожарного режима, купальный сезон. На селекторе представители городов и районов рассказали о негативных последствиях аномально высоких температур и иных неблагоприятных метеорологических явлений.

- Природа проверяет нас на прочность, - сказал исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии, председатель КЧС Владимир Крафт.

Напомним, вчерашний град повредил в Ширинском районе автомобили, крыши жилых домов и социальных объектов, побил посадки на огородах. Несколько человек обратились в больницы с легкими травмами. По словам очевидцев, градины достигали размера куриного яйца. Особенно стихия побушевала на озере Беле. Там пострадали домики для отдыха, автомобили туристов, в том числе, из разных регионов Сибири. Сейчас владельцам машин выдают справки гидрометцентра для получения страховки. Досталось и другим территориям Хакасии. В Изыхских Копях Алтайского района уже убрали упавшие деревья, сейчас подсчитывают ущерб от повреждения зданий. В Бее также повреждены кровли и окна зданий. Ветер перевернул остановочный павильон, его уже поставили на место.

- После оценки ущерба и юридического обоснования, возможно, следует обратиться в правительство Хакасии за получением помощи из резервного фонда, - сказал Владимир Крафт.

Пострадавшие от стихии получали штормовое предупреждение, но такого града никто не ожидал. По информации Татьяны Ивановой из Гидрометцентра Хакасии, нельзя исключать повторения подобных явлений в Хакасии в ближайшие дни, поскольку зной сохраниться. 26 июня температура слегка опустится – до плюс 28 градусов, затем вновь столбик термометра поднимется выше 30-ти.

Из-за жары и наплыва отдыхающих на водоемы в Хакасии нынешний купальный сезон открылся стазу шестью смертями на воде. 21 июня утонуло пять человек, среди них четырехлетний мальчик. Трагедия случилась в Саяногорске. Выпившая мама не уследила за ребенком. В комиссии по делам несовершеннолетних Саяногорска просят граждан, которые увидят у воды детей без взрослых, или детей в пьющей на пляже компании, звонить в полицию. В Хакасии на сегодня обследованы и приняты в эксплуатацию 18 пляжей из 24. Есть еще одна проблема купального сезона – гидроциклы, которые носятся по акватории и представляют опасность для купальщиков. Республиканский закон, который запрещает это делать в Абакане и Ширинском районе, не выполняется. На нарушителя составлен только один протокол. Поймать и наказать гидроциклистов трудно, проблематично установить личность гражданина в плавках без паспорта.

В Хакасии в связи с обострением обстановки вновь ввели особый противопожарный режим.

- Последние дни у нас с лесными пожарами очень напряженно, каждые сутки регистрируется по пять новых возгораний, - сообщил Владимир Крафт. - Их быстро локализуют. Хорошо работают в Таштыпском и Аскизском районе. Главное – не допустить распространения огня на большую площадь.

Вероятность возникновения новых лесных возгораний велика. Федеральный центр выделил республике дополнительно на борьбу с лесными пожарами 5,5 миллиона рублей. Очень эффективно авиапатрулирование, оно помогает оперативно выявлять новые очаги возгорания и подавлять их.

Наступают выходные и праздники – День молодежи, выпускные вечера. Для пожарных, спасателей, органов местного самоуправления - горячая пора. Однако позаботиться о собственной безопасности следует, в первую очередь, самим гражданам Хакасии.

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