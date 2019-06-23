Подруга поведала о состоянии впавшего в кому экс‐ведущего MTV



Экс-ведущего MTV Михаила Рольника, который отравился контрафактным алкоголем, ввели в состояние медикаментозной комы. Он находится на искусственной вентиляции легких. Об этом рассказала его подруга и соведущая Ася Калясина.

«Никаких прогнозов особо никто не делает. Слишком много диагнозов и разных проблем. Просто они их решают по мере возможности», — поделилась она в комментарии телеканалу 360.

Калясина добавила, что несмотря на то, что Рольник мог отравиться некачественным спиртным, у него не было проблем с алкоголем. Вместе с ним был его приятель, но с ним все в порядке. В больнице с Рольником все время находится жена.

О госпитализации Рольника стало известно 13 июня, напоминает газета «Аргументы и факты». В тот день его подруга написала в своем Facebook, что у мужчины отказали почки.

На MTV Рольник работал с 1999 года и вел передачи «12 злобных зрителей» и «Shit-парад».



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