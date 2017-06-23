Полицейские Абакана приняли участие в акции, посвященной дню памяти и скорби

Акция «Завтра была война», приуроченная к дню памяти и скорби, прошла на мемориальном комплексе на горе Самохвал в столице Хакасии.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Абакану, участие в памятном мероприятии приняло руководство, личный состав, а также ветераны милиции и представители Общественного Совета.

Председатель Совета ветеранов полиции Абакана Валентина Спирина провела для собравшихся экскурсию по мемориалу, рассказав историю его создания и объяснив символичность каждой скульптуры.

Во время акции «Завтра была война» к сотрудникам полиции подходили приехавшие на гору горожане, стражи правопорядка вручали им цветы для возложения и свечи для проведения минуты молчания.

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