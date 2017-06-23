Полицейские очистят пляжи Зоны отдыха от пьяных

В обеденное время 24 июня полицейские проведут мероприятие «Чистый пляж»: проверят береговую линию дренажного канала, чтобы очистить её от пьяных отдыхающих.

Люди в погонах будут искать нетрезвых посетителей не только на оборудованном пляже, но и со стороны речпорта. Помимо этого, на выезде с территории отдыха пьяных водителей будут встречать патрули ДПС. Ночью наряды передислоцируются в жилые районы центра города, где будут искать пьяных во дворах.

Усиление при ожидаемом наплыве отдыхающих пойдёт только на пользу состоянию правопорядка, уверен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Абакану Андрей Петров.

Кроме этого, группы полицейских проверят, как предприниматели и продавцы соблюдают запрет на продажу алкоголя в День молодёжи и Выпускные вечера. К слову, охранять выпускников в течение двух дней будут 80 сотрудников правоохранительных органов.

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