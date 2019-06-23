Ротару возвращается на российскую сцену после длительного молчания

23.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ротару возвращается на российскую сцену после длительного молчания
Знаменитая эстрадная исполнительница София Ротару выступит на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи после длительного молчания. Поклонники певицы радуются предстоящему возвращению артистки на сцену.

«Билеты сразу раскупят», «Это самая лучшая новость!», «Обожаю Софию Ротару!», «Какая радость», «Ура, великолепная певица!», — прокомментировали фанаты новость о долгожданном выступлении Ротару.

Организаторы фестиваля «Новая волна» считают, что артистка станет главной звездой на открытии мероприятия. В последний раз Ротару выходила на сцену музыкального конкурса в 2011 году. Тогда она исполнила песню дуэтом с Игорем Крутым, сообщает «Утро».

Ранее София Ротару отказалась от гастролей в России. Как пояснил концертный директор украинской певицы, артистка сделала это, поскольку не хочет подвергать риску свое здоровье.

София Ротару родилась в 1947 году. Творческий путь эстрадной исполнительницы начался в 60-х годах прошлого столетия. В 1988 году Ротару получила звание Народной артистки СССР. Главными хитами певицы в советское время стали композиции «Хуторянка», «Лаванда», «Червона рута» и «Луна, луна». В 2000-е Ротару продолжила завоевывать поклонников такими песнями, как «Я же его любила», «Я назову планету» и «Белый танец».

Ранее сын эстрадной исполнительницы Руслан Евдокименко показал, как певица выглядит в 71 год. Он выложил фотографию артистки в Instagram. Пользователи социальной сети восхитились внешним видом знаменитости — на снимке Ротару выглядела молодо и свежо.

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