Сегодня в Хакасии празднуют День Большого Солнца

Масштабный праздник «Кун Пазы - День Большого Солнца» пройдет с 23 по 24 июня в музее под открытым небом «Усть-Сос». Музей расположен в 150 километрах от Абакана в аале Усть-Сос Бейского района.

В двухдневной программе праздника – проведение традиционных обрядов, мастер-классы по верховой езде, древнетюркским гаданиям, дегустация хакасского блюда «Потхэ» и даже шаманский обряд. Все желающие смогут принять участие в конкурсе «Золотой астрагал» по национальной игре в кости и экскурсии на гору Хызыл Хая. Праздник «Кун Пазы – День Большого Солнца» приурочен ко Дню летнего солнцестояния, сообщили в пресс-службе «Туристского информационного центра Хакасии».

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