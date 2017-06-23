Сегодня Хакасию ждет погодный тайм-аут от жары: надвигаются ливни, грозы и град

23.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По прогнозам синоптиков, 23 июня ветер усилится до 20-25 метров в секунду, ожидаются осадки.

Из-за непогоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: обрыв линий электропередачи и линий связи, падение слабо закрепленных конструкций, увеличение количества травматизма среди населения, сообщается на сайте мэрии Абакана.

Противоречивая погода и завтра, 24 июня. В республике вновь воцарится сильная жара. Температура воздуха днем до +35 градусов по Цельсию. Однако на некоторых территориях ожидаются дожди, ливни, грозы, град. Все это будет сопровождаться сильными порывами ветра. В Бейском, Усть-Абаканском и Боградском районах сохраняется высокая пожарная опасность четвёртого класса.

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