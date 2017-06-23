СМИ сообщили подробности исчезновения губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

После отпуска Тулеев не вернется на работу, однако он не намерен складывать полномочия до 1 июля - 20-летнего срока на высоком посту.

Глава Кузбасса во второй раз продлил отпуск, в котором он находится с 22 мая, пишет Тайга.инфо со ссылкой на Коммерсантъ. Обязанности Тулеева продолжил исполнять первый заместитель губернатора Владимир Чернов. На фоне отсутствия руководителя региона на рабочем месте вновь появились слухи о его болезни, однако в пресс-службе правительства их опровергают.

По данным СМИ, в 2011 году Аман Тулеев брал отпуск в связи с операцией на позвоночнике. Очередной виток слухов из-за этого возник спустя два года. В марте и апреле 2017-го чиновник не раз появлялся на публике: подписывал соглашения с кузбасскими компаниями, провел совместную пресс-конференцию с начальником Западно-Сибирской железной дороги Анатолием Регером, встречался с делегацией ПАО «Газпром», открывал новое производство цистерн на заводе «Кемеровохиммаш».

Предположительно, пост губернатора могут занять 47-летний мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, 55-летний президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев и 55-летний секретарь генсовета «Единой России», уроженец Таштагола Сергей Неверов.

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