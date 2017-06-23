Торговый центр экс-владельца Черкизовского рынка арестован в Лас-Вегасе

В американском Лас-Вегасе по требованию Банка Москвы арестован торговый центр, хозяином которого является бывший владелец Черкизовского рынка российский бизнесмен Тельман Исмаилов.

Обращение в американский суд с требованием об аресте недвижимости Исмаилова Банк Москвы аргументировал обвинением против Исмаилова в мошенничестве: тот перестал обслуживать кредиты в России, выведя деньги за границу, пишет «Коммерсант».На сегодня долг предпринимателя перед банком составляет 19 млрд рублей. Между тем, как стало известно в начале этого года после раскрытия данных о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшелах и принадлежащей Исмаилову, у него есть значительные активы в США.

Часть средств, в том числе, была потрачена на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе на имя контролем родственницы Тельмана Исмаилова Наили Садыховой.

В марте экс-владелец Черкизовского рынка был признан банкротом, и банк взыскание на имущество заемщиков и поручителей.

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