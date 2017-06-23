В Абакане на три дня объявлен «сухой закон»

23.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Продажа алкоголя будет запрещена 24, 25 и 26 июня.

Ограничительные меря связаны с празднованием дня молодежи и проведения выпускных в столице Хакасии. Так, администрация Абакана сообщает, что розничная продажа алкоголя (пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) запрещена 24 июня с 06:00 до 01:00 25 июня.

25 июня пройдет городской праздник выпускников в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Абакана. В этот день не допускается розничная продажа алкоголя с 00:00 до 24:00.

26 июня на спортивном комплексе «Саяны» состоится республиканское торжественное мероприятие «Выпускник Хакасии — 2017». Розничная продажа алкоголя запрещена с 15:00 часов до 24:00.

Отметим, запрет вводится на основании регионального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Хакасия»

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,215