В Абакане пропал дедушка в серой шляпе

Полиция столицы Хакасии разыскивает Геннадия Доможакова.

17 июня Геннадий Доможаков 1941 года рождения ушёл из дома на улице Пушкина в Абакане и до сих пор не вернулся. На вид мужчине 70-75 лет, азиатский тип лица, рост 168см, худощавого телосложения, глаза тёмные, волосы седые. Пенсионер был одет в шляпу серого цвета, белую с коричневым рисунком рубашку, серые брюки, белые летние туфли.

Полицейские просят сообщать информацию о разыскиваемом по телефонам: 02 либо 8 (3902) 23-67-08, 23-67-10.

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