В Аскизском районе горит лес

Сложный пожар вблизи посёлка Югачи лесникам помогают ликвидировать добровольцы и арендаторы. Виновники возгорания, предположительно, местные жители.

Сегодня в Аскизском районе возник пожар. Его обнаружили на площади четыре гектара. На ликвидацию прибыли работники пожарно-химической станции республиканского автономного учреждения «Бирикчульлесссервис». Людей и технику предоставили также арендаторы лесных участков и администрация сельсовета. Для борьбы с пожаром проводится опашка по периметру. Задействовано два трактора. Так быстрее удастся локализовать очаг, то есть прекратить его распространение. Сегодня лесники также работают на ликвидации трех пожаров, находящихся на стадии локализации: в Бирикчульском, Абазинском и Бейском лесничествах. Напоминаем, что в республике в связи с аномальной жарой, введён особый противопожарный режим. Нарушителям грозят солидные штрафы, сообщили в пресс-службе минприроды РХ.

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