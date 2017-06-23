В Аскизском районе определили лучшего стригаля

Сегодня стригали Аскизского района состязались в конкурсе профмастерства. За звание лучшего боролись более 20 человек.

Как рассказал глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев, подобные соревнования проводятся в Хакасии впервые. Это знаковое событие не только для муниципалитета, но и всей республики. В отрасли наметилась тенденция к постоянному росту поголовья овец. И, значит, одно из основных направлений животноводства Хакасии постепенно возрождается.

В настоящее время в частных подворьях и фермерских хозяйствах района содержится больше трети овец от общего поголовья республики. Свыше полусотни из них расстались со своими густыми шубами в рамках соревнований.

- Каждому конкурсанту необходимо было подстричь трёх овец, - пояснила судья состязаний Анна Штанг. - При этом учитывались такие показатели, как навыки общения с животными, скорость стрижки и целостность руна.

По мнению жюри, в этот раз свои профессиональные способности лучше всего удалось показать Николаю Амзаракову из КФХ Пахтаева в номинации ручная стрижка и Виктору Кулагашеву, главе крестьянско-фермерского хозяйства, в номинации машинная стрижка.

Подробнее о прошедшем событии читайте в ближайших номерах газеты «Хакасия».

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