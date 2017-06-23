В четырех пришкольных лагерях Хакасии не соблюдали СанПиН

Прокуратура Аскизского района выявила нарушения гигиенических требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на каникулах.

В МБОУ «Усть-Чульская СОШ», МБОУ «Калининская СОШ», МБОШИ «Аскизский лицей-интернат», МБОУ «Лесоперевалочная СОШ № 1 не определена периодичность кружковых занятий в соответствии с возрастными группами отрядов. Не установлена и продолжительность подвижных игр. На окнах учреждений нет штор, что приводит к избыточному тепловому воздействию. Отбор суточных проб приготовленной пищи проводится поваром без медицинского работника, а декларации на некоторые продукты просрочены. В ходе проверки руководство учреждения вернуло товар поставщикам, сообщает пресс-служба прокуратуры РХ. Надзорники потребовали устранить выявленные нарушения закона.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







