В Ирландии оценили труды хакасских ученых

Директор научно-исследовательского института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского госуниверситета, профессор кафедры зарубежной лингвистики и теории языка Тамара Боргоякова приняла участие в XI Международном симпозиуме «Билингвизм, мультилингвизм и новый спикер» в университете Лимерик (Ирландия).

Как сообщает пресс-служба ХГУ, ведущие ученые со всего мира обсудили итоги исследований и предложили решения по проблемам поддержки многоязычия как условия устойчивого и неконфликтного развития, а также взаимодействия народов в современном глобальном пространстве.

«Билингвизм – способность владения двумя языками и умение с их помощью осуществлять успешную коммуникацию. Сегодня исследование билингвизма и взаимодействия языков Хакасии и Южной Сибири относится к приоритетным научным направлениям ХГУ», – поясняет Тамара Герасимовна.

На открытии одной из секций форума Тамара Боргоякова представила слушателям доклад «Категоризация вербальных ассоциаций хакасских билингвов в контексте наследия Донала О’Риагана», подготовленный в рамках ее научного проекта, поддержанного грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

По итогам работы секции поступило предложение от редактора международного издательства «Springer» – второго в мировом рейтинге научных издательств – опубликовать материалы в виде книги.

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