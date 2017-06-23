В Красноярском крае грибочки пошли на месяц раньше, зато клубника и земляника — выгорели

23.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Жители региона публикуют в соцсетях снимки корзин с маслятами и шампиньонами, а житель Лесосибирска похвастался большим урожаем белых грибов.

Знатоки уверяют, почва прогрелась, поэтому грибной сезон начался на месяц раньше. Риск отравления этим лакомством такой же, как и в августе. Грибное счастье многих дачников не радует. Из-за аномальной жары они остались без клубники и земляники. От палящего солнца пыльца на соцветиях высохла, а насекомые потеряли интерес к растениям. Кроме того, из-за продолжительной теплой осени плодовые деревья не успели подготовиться к зиме, поэтому хорошего урожая яблок, вишни и малины не ожидается. По данным источника, дачники уже продают жимолость по 200 рублей за литр, а предприниматели торгуют клубникой из Хакасии и Минусинска за 150 рублей за литр, что немного дороже заграничных аналогов, сообщает krsk.sibnovosti.ru.

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