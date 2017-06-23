В Москве открылась фотовыставка «Хакасия – прошлое и настоящее»

23.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Автор работ — фотограф Евгений Мирошниченко. Экспозиция будет экспонироваться в Московском доме национальностей до седьмого июля.

Весной 2016 года у автора возникла идея этнографической фото–экспедиции по отдаленным малым селам республики. За летний сезон 2016 года фотограф детально изучил и запечатлел быт двух семей – Канзычаковых и Аршановых. Также в фотоработах представлены портреты колоритных общественных деятелей – художников, музыкантов, писателей – людей, которые занимаются сохранением национальной культуры республики, сообщили в пресс-службе минэкономики РХ.

 

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