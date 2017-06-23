В Саяногорске дорожные полицейские проведут рейд

23 и 24 июня на территории города Саяногорска, посёлков Майна и Черемушки сотрудники ГИБДД проведут рейдовые мероприятия.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Хакасии, полицейские будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, а также проверят наличие удостоверений водителей.

Саяногорская Госавтоинспекция напоминает гражданам «телефон доверия» ОМВД- 8(390-42) 2-21-49 или дежурная часть – 02, по которым можно сообщить о нарушениях ПДД, в том числе об управлении нетрезвыми водителями.

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