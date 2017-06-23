В Саяногорске появилась уличная сцена в форме барабанной установки

23.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Оборудована она на крыльце ЦДТ, а инициаторами её создания стали работники центра. Они придумал проект и выиграли конкурс грантов.

В Саяногорске торжественно открыли уличную арт-площадку у ЦДТ. На месте обычного крыльца создан современный арт–объект, соединяющий в себе несколько функциональных зон: вход в здание, пандус и центральную композицию — открытую сценическую трёхуровневую площадку в форме барабанной установки. Цветовое решение уличной сцены отражает всю палитру творческой атмосферы центра и города в целом.

Придумали такой объект работники ЦДТ. Они разработали проект и победили в конкурсе грантов "Территория РУСАЛа" Помог и город. Общая сумма инвестиций — больше 3 млн рублей. Авторы хотели сделать центр доступнее для детей-инвалидов и создать условия для проведения ещё большего количества мероприятий. Первое состоится совсем скоро, это будет фестиваль ''Зелёный горошек'', который также пройдёт при финансовой поддержке РУСАЛа.

 

 

 

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