В Сети продолжает появляться видео сильного града в Хакасии

23.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Пользователи выкладывают всё новые ролики и снимки сильнейшего града, который прошёл накануне в районе озера Белё в Хакасии.

Виктор Зимин уже провёл экстренное совещание правительства, поручил посчитать ущерб и помочь пострадавшим. Известно, что град повредил социально значимые объекты, частные дома и сельскохозяйственные угодья.

Тем временем очевидцы продолжают выкладывать в Сеть видео разгула непогоды.

Авторов одного из видео удивили дыры, которые град оставил на фасаде домиков. Ледышки были разной величины, но падали с такой силой, что изрешетили не одну крышу и не один фасад и даже отскакивали от земли почти на метр. Также пользователи соцсетей сообщают о том. что град рвал в клочья палатки и серьёзно повредил десятки авто.

 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,242