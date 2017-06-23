В Сети продолжает появляться видео сильного града в Хакасии

Пользователи выкладывают всё новые ролики и снимки сильнейшего града, который прошёл накануне в районе озера Белё в Хакасии.

Виктор Зимин уже провёл экстренное совещание правительства, поручил посчитать ущерб и помочь пострадавшим. Известно, что град повредил социально значимые объекты, частные дома и сельскохозяйственные угодья.

Тем временем очевидцы продолжают выкладывать в Сеть видео разгула непогоды.

Авторов одного из видео удивили дыры, которые град оставил на фасаде домиков. Ледышки были разной величины, но падали с такой силой, что изрешетили не одну крышу и не один фасад и даже отскакивали от земли почти на метр. Также пользователи соцсетей сообщают о том. что град рвал в клочья палатки и серьёзно повредил десятки авто.

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