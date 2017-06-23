В Хакасии ансамбль «Хазыр суғ» подарит сельчанам праздник

24 июня в 11 часов этно-фольклорный ансамбль «Хазыр суғ» Хакасского национального драматического театра имени А.М. Топанова даст благотворительный концерт для гостей и жителей села Чиланы Таштыпского района.

Артисты впервые покажут землякам фольклорную программу «Музыка, рожденная в театре». Для гостей праздника прозвучат самобытные произведения популярных спектаклей - «Одураченный Хорхло» А. Топанова, «Шутник Айдолай» Г. Котожекова, «В свете вечерней зари» Г. Саражакова, «Золотая колыбель горных духов», «Земля отцов» А. Кызласовой, «Рожденный небом» А. Чапрая, «Алып Пил Тараан» М. Кильчичакова, «Самбыл – страна счастья», «Прости меня, земля» А. Гилязова, сообщает пресс-служба министерства культуры РХ.

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