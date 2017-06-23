В Хакасии муниципалитеты-победители тратят гранты на благоустройство

Победители VIII республиканского конкурса на лучшее муниципальное образование Хакасии реализуют свои проекты.

Вершино-Биджинский сельсовет на грант в 400 тысяч рублей заменил в сельском доме культуры старые деревянные окна, это придало зданию современный вид. В двух из четырех поселений Ширинского района, ставших финалистами конкурса, проекты также полностью реализованы. В Спиринском сельсовете на грант в 415 тысяч рублей реконструирована система освещения четырех улиц аала Малый Спирин: старые лампы земенены на новые энергосберегающие светодиодные уличные светильники. Администрация Ширинского сельсовета, став победителем конкурса и получив из республиканского бюджета 700 тысяч рублей, построила спортивный комплекс для занятия хоккеем и другими видами спорта, сообщили в пресс-службе министерства национальной и территориальной политики РХ.

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