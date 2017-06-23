В Хакасии ОАО «Хлеб» нарушил закон о закупках

23.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Хакасское УФАС удовлетворило жалобу ООО «САВИТУР-Аудит» на действия заказчика – ОАО «Хлеб» при проведении конкурса на оказание услуг по проведению финансового аудита .

 

 

Заявитель обжаловал положения конкурсной документации, считая их несоответствующими требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок, а также указывая, что заказчик не ответил на поданные обществом запросы на разъяснения конкурсной документации. По результатам рассмотрения практически все доводы заявителя подтвердились, в виду чего жалоба признана частично обоснованной, сообщает пресс-служба УФАС России  по Хакасии. В действиях заказчика также выявлены иные нарушения. Выдано предписание об устранении таких нарушений.Кроме того, материалы жалобы переданы должностному лицу Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц заказчика.

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