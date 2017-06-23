В Хакасии объявлено штормовое предупреждение

По данным Хакасского гидрометцентра 23 июня в республике ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду, вероятны сильные дожди, ливни с грозами. Столбик термометра будет держаться на отметках плюс 30 — 35 градусов. Жара сохранится 23 и 24 июня.

Усиление ветра до 20-25м/секунду может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных обрывом линий электропередач и линий связи, падением слабо закрепленных конструкций, повреждением крыш, несоблюдением правил пожарной безопасности, переходом степных и лесных пожаров на населенные пункты, увеличением количества травматизма среди населения, сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ. Напомним, что вчера на озере Белё сильный град повредил машины отдыхающих. 21 июня из-за сильнейших ливней и грозы без электроснабжения временно остались жители 15 населенных пунктов республики. Пару недель назад из-за разгула стихии часть абаканских дачников лишилась урожая на своих участках.

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